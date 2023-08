Les Quinconces au crépuscule Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains, 5 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Dans une ambiance de coucher de soleil, découvrez ce site naturel protégé avec un autre regard grâce à cette visite guidée surprenante.

Durée de 2h/2h30

Cette visite n’est pas adaptée pour les enfants en bas âge..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . EUR.

Avenue du Commandant David Allègre Devant la Maison du Port

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In a sunset atmosphere, discover this protected natural site with a different perspective thanks to this surprising guided tour.

Duration of 2h/2h30

This tour is not suitable for young children.

En un ambiente de puesta de sol, descubra este paraje natural protegido con una perspectiva diferente gracias a esta sorprendente visita guiada.

Duración 2h/2h30

Esta visita no es apta para niños pequeños.

In einer Sonnenuntergangsstimmung entdecken Sie dieses Naturschutzgebiet dank dieser überraschenden Führung mit anderen Augen.

Dauer: 2 Stunden/2,5 Stunden

Diese Tour ist nicht für Kleinkinder geeignet.

