Visite guidée du petit musée de l’huître Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains, 31 août 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Le temps d’une visite d’une heure commentée, en famille ou entre amis, découvrez les origines, les particularités, les secrets et toutes les étapes du cycle de la vie de l’huître , la perle du Bassin.

Rendez vous à la cabane N°68 au port ostréicole –

Pas d’inscription préalable..

2023-08-31

Avenue du Commandant David Allègre Port ostréciole – Cabane n°68

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this commented visit you will discover the origins, particularities and the life cycle stages of the oyster from Arcachon.

Derparture at the Port Ostréicole : hut n° 68 – Quai Lucasson

Inscriptions will be made on site on the same day

Free access to the interior exposition and on inscription for the exposition presented in Hut n°68.

Durante una visita guiada, en familia o con amigos, descubra los orígenes, las particularidades y todas las etapas del ciclo de vida de la ostra de Arcachon.

Punto de encuentro en el puerto de ostras : cabaña n°68 – Quai Lucasson

Die Zeit einer Führung vom Austernfest Komitee, entdecken Sie, mit Familie oder Freunde, die Herkunft, Besonderheiten und alle Phasen des Lebenszyklus der Auster von Arcachon.

Treffpunkt am Austernhafen : Hütte N°68, quai Lucasson

Die Einschreibungen ergolgt vor Ort und am selben Tag.

Freier Eintritt zur Außenaustellung und nach Terminvereinbarung für die Austellung in der Hütte N°68.

