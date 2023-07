Fête de la mer et des littoraux Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains, 7 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Découvrez la richesse de la faune et de la de la flore du site naturel des Quinconces.

Partez à l’aventure sur les différents milieux de ce site remarquable, géré par le Conservatoire du Littoral.

Au programme : pêche aux crabes, observation des oiseaux, découverte des plantes sauvages halophytes, érosion dunaire et gestion des réservoirs..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Avenue du Commandant David Allègre Étang David Allère – Port ostréicole

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the rich flora and fauna of the Quinconces natural site.

Set off on an adventure through the different environments of this remarkable site, managed by the Conservatoire du Littoral.

On the program: crab fishing, birdwatching, discovery of halophytic wild plants, dune erosion and reservoir management.

Descubra la rica flora y fauna de la reserva natural de Quinconces.

Embárquese en una aventura por los diferentes entornos de este extraordinario paraje, gestionado por el Conservatorio del Litoral.

En el programa: pesca del cangrejo, observación de aves, descubrimiento de plantas halófilas silvestres, erosión de las dunas y gestión de los embalses.

Entdecken Sie die reiche Flora und Fauna des Naturgebiets Les Quinconces.

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer in den verschiedenen Lebensräumen dieses bemerkenswerten Gebietes, das vom Conservatoire du Littoral verwaltet wird.

Auf dem Programm stehen: Krabbenfischen, Vogelbeobachtung, Entdeckung von halophytischen Wildpflanzen, Dünenerosion und Verwaltung von Wasserreservoirs.

