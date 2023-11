Nuit de la lecture Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 20 janvier 2024, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La médiathèque vous invite en famille à participer à une journée riche en animations. Seront au programme : initiation au yoga, atelier jeux, atelier créatif, contes, découverte des machines du Mobilab, réalité virtuelle sportive ou encore apéritif musical en soirée. Programme à venir..

2024-01-20 10:30:00 fin : 2024-01-20 20:00:00. .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The mediatheque invites you and your family to take part in a day packed with activities. On the program: introduction to yoga, games workshop, creative workshop, storytelling, discovery of the Mobilab machines, virtual reality sports or even a musical aperitif in the evening. Program to follow.

La biblioteca multimedia le invita a usted y a su familia a participar en una jornada repleta de actividades. En el programa: iniciación al yoga, taller de juegos, taller creativo, cuentacuentos, descubrimiento de las máquinas del Mobilab, deportes de realidad virtual y aperitivo musical por la noche. Programa a continuación.

Die Mediathek lädt Sie und Ihre Familie ein, an einem Tag voller Animationen teilzunehmen. Auf dem Programm stehen: Yoga-Einführung, Spiele-Workshop, Kreativ-Workshop, Märchen, Entdeckung der Maschinen des Mobilab, sportliche virtuelle Realität oder auch ein musikalischer Aperitif am Abend. Programm folgt.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge