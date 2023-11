Spectacle de Noël Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 20 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La conteuse Claire Garrigue propose « Contes au coeur chaud pour temps froid ». Un voyage en compagnie des oiseaux qui vous emportera de l’Europe à l’Afrique, en passant par le pôle Nord, toujours au chaud !

Dès 5 ans. Inscription obligatoire auprès de la médiathèque Jacques Prévert..

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 16:45:00. .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Storyteller Claire Garrigue presents « Contes au coeur chaud pour temps froid ». A journey in the company of birds that will take you from Europe to Africa, via the North Pole, always warm!

Ages 5 and up. Registration required at the Jacques Prévert multimedia library.

La cuentacuentos Claire Garrigue presenta « Contes au coeur chaud pour temps froid ». Un viaje en compañía de pájaros que les llevará de Europa a África, pasando por el Polo Norte, ¡siempre al calorcito!

Para niños a partir de 5 años. Inscripción obligatoria en la mediateca Jacques Prévert.

Die Geschichtenerzählerin Claire Garrigue bietet « Contes au coeur chaud pour temps froid » (Geschichten mit warmem Herzen für kalte Zeiten) an. Eine Reise in Begleitung von Vögeln, die Sie von Europa über den Nordpol bis nach Afrika führt, immer im Warmen!

Ab 5 Jahren. Anmeldung bei der Mediathek Jacques Prévert erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité