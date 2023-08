Le ferroviaire dans le Pays d’Auge Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 8 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Le Centre Photographique Henri Magron et la médiathèque vous proposent une exposition photographique sur le ferroviaire dans le Pays d’Auge.

Inauguration de l’exposition le vendredi 10 novembre 2023 à 17h.

Exposition visible du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h..

Vendredi 2023-11-08 fin : 2023-12-30 . .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Centre Photographique Henri Magron and the media library present a photographic exhibition on railways in the Pays d’Auge.

Exhibition opening on Friday, November 10, 2023 at 5pm.

Exhibition open Tuesday to Saturday, 10.30am to 12.30pm and 3pm to 6pm. Wednesdays from 10.30am to 6pm.

El Centre Photographique Henri Magron y la mediateca organizan una exposición fotográfica sobre el ferrocarril en el Pays d’Auge.

Inauguración de la exposición el viernes 10 de noviembre de 2023 a las 17:00.

Exposición abierta de martes a sábado de 10.30 a 12.30 y de 15.00 a 18.00 h. Miércoles de 10.30 a 18.00 h.

Das Centre Photographique Henri Magron und die Mediathek präsentieren Ihnen eine Fotoausstellung über die Eisenbahn im Pays d’Auge.

Eröffnung der Ausstellung am Freitag, den 10. November 2023 um 17 Uhr.

Die Ausstellung ist dienstags bis samstags von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr zu sehen. Mittwochs von 10:30 bis 18:00 Uhr.

