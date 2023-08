[Fête de la science] Conférence : le breakdance et les Jeux Olympiques Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 14 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Devenue récemment discipline additionnelle aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le breakdance est en plein essor. « Comment mettre l’analyse vidéo au service d’une discipline aux dimensions physiques, artistiques et d’interprétation, telle que le breaking » ? Lucie Lerebourg, Docteure en STAPS, enseignante-chercheuse à l’Université de Rouen-Normandie présentera cette volonté de pouvoir aider les athlètes, les entraîneurs ou encore les fédérations afin d’optimiser la performance et aussi au-delà des Jeux Olympiques..

2023-10-14 15:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Having recently become an additional discipline at the 2024 Olympic Games in Paris, breakdance is booming. « How can video analysis be applied to a discipline with physical, artistic and interpretive dimensions, such as breaking? Lucie Lerebourg, Doctor in STAPS, teacher-researcher at the University of Rouen-Normandie, will present this desire to be able to help athletes, coaches or even federations to optimize performance and also beyond the Olympic Games.

El breakdance, que recientemente se convirtió en una disciplina más en los Juegos Olímpicos de 2024 en París, está en auge. « ¿Cómo puede utilizarse el videoanálisis para apoyar una disciplina con dimensiones físicas, artísticas e interpretativas como el breaking? Lucie Lerebourg, doctora en STAPS y profesora-investigadora en la Universidad de Rouen-Normandie, hablará de esta voluntad de ayudar a los deportistas, entrenadores y federaciones a optimizar su rendimiento, incluso más allá de los Juegos Olímpicos.

Breakdance wurde kürzlich als zusätzliche Disziplin in die Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen und befindet sich im Aufschwung. « Wie kann man die Videoanalyse für eine Disziplin wie Breaking einsetzen, die physische, künstlerische und interpretatorische Dimensionen hat? Lucie Lerebourg, Doktorin in STAPS, Lehrerin und Forscherin an der Universität Rouen-Normandie, wird dieses Bestreben vorstellen, Athleten, Trainern und Verbänden zu helfen, die Leistung zu optimieren, und zwar auch über die Olympischen Spiele hinaus.

