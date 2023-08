Conférence scientifique : la littérature et le sport Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 7 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La médiathèque vous propose une retransmission vidéo de Julie Gaucher, docteure en littérature française et chercheuse en histoire du sport et Julien Legalle, bibliothécaire à l’Université Caen Normandie et joueur de l’équipe de France des écrivains. Ils échangent autour de la littérature et du sport ainsi que des recherches en cours..

2023-10-07 16:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The mediatheque invites you to join Julie Gaucher, PhD in French literature and sports history researcher, and Julien Legalle, librarian at Caen Normandie University and member of the French writers’ team. They discuss literature and sport, and current research.

La mediateca acoge la retransmisión en vídeo de una conferencia de Julie Gaucher, doctora en literatura francesa e investigadora en historia del deporte, y Julien Legalle, bibliotecario de la Universidad Caen Normandie y miembro del equipo de escritores franceses. Hablan de literatura y deporte y de las investigaciones en curso.

Die Mediathek bietet Ihnen eine Videoübertragung von Julie Gaucher, Doktorin der französischen Literatur und Forscherin im Bereich Sportgeschichte, und Julien Legalle, Bibliothekar an der Universität Caen Normandie und Spieler der französischen Schriftstellermannschaft. Sie tauschen sich über Literatur und Sport sowie über aktuelle Forschungsarbeiten aus.

