Un siècle d’histoire Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 6 septembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

De la création de l’usine en 1891 à l’inauguration du port en 1991, découvrez un siècle de l’histoire de Dives-sur-Mer. Grâce aux panneaux et témoignages, chaque décennie est retracée, décrivant l’évolution de la population, de l’urbanisme, des écoles et de l’usine. Un voyage dans le temps saisissant !

Exposition visible du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h sauf le mercredi de 10h30 à 18h..

Vendredi 2023-09-06 fin : 2023-09-30 . .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



From the creation of the factory in 1891 to the inauguration of the port in 1991, discover a century of Dives-sur-Mer’s history. With the help of panels and testimonials, each decade is retraced, describing the evolution of the population, town planning, schools and the factory. A breathtaking journey through time!

Exhibition open Tuesday to Saturday, 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 3 p.m. to 6 p.m. except Wednesday, 10.30 a.m. to 6 p.m.

Desde la creación de la fábrica en 1891 hasta la inauguración del puerto en 1991, descubra un siglo de la historia de Dives-sur-Mer. Los paneles y testimonios recorren cada década, describiendo la evolución de la población, el urbanismo, las escuelas y la fábrica. Un viaje en el tiempo que le dejará sin aliento

Exposición abierta de martes a sábado, de 10.30 a 12.30 h y de 15.00 a 18.00 h, excepto miércoles, de 10.30 a 18.00 h.

Von der Gründung der Fabrik im Jahr 1891 bis zur Einweihung des Hafens im Jahr 1991 entdecken Sie ein Jahrhundert der Geschichte von Dives-sur-Mer. Anhand von Schautafeln und Zeitzeugenberichten wird jedes Jahrzehnt nachvollzogen und die Entwicklung der Bevölkerung, der Stadtplanung, der Schulen und der Fabrik beschrieben. Eine packende Zeitreise!

Die Ausstellung ist dienstags bis samstags von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr zu sehen, außer mittwochs von 10:30 bis 18:00 Uhr.

