Illustration avec Laura Simonati Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 11 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Dans le cadre de Partir en livre et du festival Théâtre et lecture en Normandie, Laura Simonati propose un atelier illustration. Auteure et illustratrice de « Mariedl, une histoire gigantesque », elle fera découvrir l’une des techniques utilisées pour dessiner Mariedl, celle du tampon à la gouache. Les enfants seront invités à créer d’autres personnages, des « phénomènes » de Freak Show. Ils se familiariseront avec la notion de différence et la richesse qu’elle apporte.

Dès 5 ans. Inscription obligatoire..

2023-07-11 15:00:00 fin : 2023-07-11 17:00:00. .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



As part of Partir en livre and the Théâtre et lecture en Normandie festival, Laura Simonati offers an illustration workshop. Author and illustrator of « Mariedl, une histoire gigantesque », she will introduce the gouache stamp technique used to draw Mariedl. Children will be invited to create other characters, Freak Show « phenomena ». They’ll learn about the notion of difference and the richness it brings.

Ages 5 and up. Registration required.

En el marco de Partir en livre y del festival Théâtre et lecture en Normandie, Laura Simonati propone un taller de ilustración. Como autora e ilustradora de « Mariedl, une histoire gigantesque », iniciará a los niños en una de las técnicas utilizadas para dibujar a Mariedl, la estampación a la aguada. Se invitará a los niños a crear otros personajes, « fenómenos » del Freak Show. Aprenderán sobre la noción de diferencia y la riqueza que aporta.

A partir de 5 años. Inscripción obligatoria.

Im Rahmen von Partir en livre und des Festivals Théâtre et lecture en Normandie bietet Laura Simonati einen Illustrationsworkshop an. Als Autorin und Illustratorin von « Mariedl, une histoire gigantesque » wird sie eine der Techniken vorstellen, die zum Zeichnen von Mariedl verwendet werden, nämlich das Stempeln mit Gouache. Die Kinder werden eingeladen, andere Figuren, « Phänomene » aus der Freak Show, zu kreieren. Sie werden mit dem Begriff der Andersartigkeit und dem Reichtum, den sie mit sich bringt, vertraut gemacht.

Ab 5 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité