Journée porte ouverte pour les enfants au MIN Avenue du Commandant Bicheray Rouen, 25 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

La cinquième Journée Portes Ouvertes dédiées aux enfants, aura lieu le mercredi 25 octobre 2023.

L’évènement est gratuit et, a pour vocation pédagogique de faire découvrir les produits locaux et les différentes filières aux enfants accompagnés par leur famille. Les adultes seuls NE SONT PAS acceptés.

Inscription obligatoire I Durée 1h10.

2023-10-25 12:30:00 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Avenue du Commandant Bicheray

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The fifth Open Day dedicated to children will take place on Wednesday, October 25, 2023.

The event is free of charge, and its educational aim is to enable children accompanied by their families to discover local products and the different production sectors. Single adults are NOT accepted.

Registration required I Duration 1h10

La quinta Jornada de Puertas Abiertas dedicada a los niños tendrá lugar el miércoles 25 de octubre de 2023.

El acto es gratuito y su objetivo pedagógico es dar a conocer a los niños y sus familias los productos locales y los distintos sectores implicados. NO se aceptan adultos solos.

Inscripción obligatoria I Duración 1h10

Der fünfte Tag der offenen Tür für Kinder findet am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, statt.

Die Veranstaltung ist kostenlos und soll Kindern, die von ihren Familien begleitet werden, die Möglichkeit geben, lokale Produkte und Produktionsketten zu entdecken. Erwachsene ohne Begleitung sind NICHT zugelassen.

Anmeldung erforderlich I Dauer 1h10

