Marché de Noël au Colysée de Lambersart 8 – 17 décembre avenue du Colysée 59130 Lambersart

Pour la fin de cette année 2023, c’est au Colysée de Lambersart que se tiendra le Marché de Noël.

Plus de 60 exposants, créateurs et artisans seront présents, et de nombreuses animations seront au programme pour le plaisir des petits et des grands !

Notez dès à présent les dates :

vendredi 8 décembre, de 18h à 20h (inauguration)

samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10h à 19h

vendredi 15 décembre, de 17h à 20h

samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10h à 19h

