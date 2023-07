37e Foulées lambersartoises avenue du Colysée 59130 Lambersart Lambersart, 24 septembre 2023, Lambersart.

37e Foulées lambersartoises Dimanche 24 septembre, 09h00 avenue du Colysée 59130 Lambersart

L’idée est de faire découvrir plus largement la ville. Alors le 24 septembre, les parcours proposent davantage de kilomètres et de temps le long des berges, jusqu’à l’écluse du Grand Carré, avec un retour vers l’avenue de l’Hippodrome via la toute nouvelle voie verte située avenue du Bois.

L’épreuve phare reste le 10 km qui se court à partir de 16 ans, une course au label régional permettant de se qualifier pour les championnats de France. Le 5 km se court à partir de 14 ans, mais il est aussi possible de courir la 2024 m, à partir de 12 ans, clin d’oeil aux JO qui arrivent à grands pas.

avenue du Colysée 59130 Lambersart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

