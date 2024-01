Chants du monde « Kaolila » – Festival Sous les paupières des femmes Avenue du Coat-Kaër Quimperlé, vendredi 8 mars 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:30:00

Inspiré par les anciennes chiffonnières de Bretagne, chantres nomades des traditions populaires, le groupe livre un hymne à toutes les Femmes du monde. Trois voix en langue bretonne, trois instruments amplifiés, dont la musique s’inspire du blues, du folk, des musiques old time, du rock. Entre gwerzioù des Monts d’Arrée et protest songs from USA… Leur son rugueux et lumineux soutient leur engagement sur scène et leur générosité communicative.

Réservation sur Billetweb ou à l’Office de Tourisme.

.

Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



