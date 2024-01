Salon du livre de Quimperlé Avenue du Coat-Kaër Quimperlé, dimanche 3 mars 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 17:30:00

Une quarantaine d’écrivains sont attendus le dimanche 3 mars 2024 lors du Salon d’auteurs qui se tiendra à l’espace Benoîte Groult à Quimperlé.

Au 6ème Salon d’auteurs de Quimperlé, organisé par le collectif Mona Kerloff, en lien avec l’auteur et scientifique Liam Fauchard, des auteurs et autrices seront derrière leurs stands pour présenter et dédicacer leurs derniers ouvrages.

Les auteurs locaux seront bien représentés. Les Finistériens et les Morbihannais seront rejoints par des écrivains venus d’Ille et Vilaine et même de l’Orne.

Ce sera l’occasion d’échanger avec ses écrivains favoris, mais aussi de découvrir de nouvelles plumes.

L’évènement s’adresse aux amateurs de littérature tous genres confondus que ce soit littérature jeunesse, polars, poésies, illustrations ou romans de vie. Le salon d’auteurs de Quimperlé s’organise dans un esprit résolument éclectique et sans tête d’affiche pour donner sa place à chacun et notamment aux jeunes auteurs régionaux. Liam Fauchard a une attention particulière pour les auteurs qui ne sont jamais venus au salon afin de présenter des nouveautés au public et donner sa chance à tous les auteurs de présenter leurs écrits.

Bref tous les styles seront représentés afin de satisfaire la soif de découverte des petits et des grands.

.

Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS