Théâtre – Starting-Block Avenue du Coat-Kaër Quimperlé, jeudi 22 février 2024.

Quimperlé Finistère

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22 22:00:00

La Collective Ces Filles-là

Starting-Block, c’est l’histoire de sportives qui ont fait des actes extraordinaires. Des femmes qui luttent et qui triomphent. Une histoire qui nous donne envie de nous lever et de nous rassembler. C’est un match-spectacle avec des femmes qui parlent en chœur ; 6 comédiennes qui vous racontent des histoires d’athlètes féminines qui ont osé et qui osent encore : courir le marathon de Boston alors qu’il est interdit aux femmes, surfer de nuit parce que les plages sont interdites à ces dernières le jour… Starting-Block c’est un terrain qu’il faut conquérir, c’est une bande prête à en découdre et qui ne baisse pas les bras.

En coorganisation avec Le Strapontin -Pont-Scorff

Tous public dès 13 ans.

Réservation sur Billetweb ou à l’Office de Tourisme.

Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



