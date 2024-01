Théâtre – SOON Avenue du Coat-Kaër Quimperlé, mardi 6 février 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:00:00

fin : 2024-02-06 21:00:00

Compagnie Le Club Dramatique

Soon, ce sont des moments de la vie de Simon, un personnage qui vit seul dans un petit appartement et qui réalise des vidéos artistiques. Il aime chanter, être en lien avec les autres et inventer des dispositifs poétiques pour son public. Il ne sort jamais, il n’en a peut-être plus besoin. Un soir alors qu’il est en train de performer sur internet, sa connexion est coupée…

Réservation sur Billetweb ou à l’Office de Tourisme.

.

Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS