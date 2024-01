Concert : Fleuves , première partie : BraZband – Festival Taol Kurun 2024 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé, samedi 20 janvier 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:30:00

En dix ans, Fleuves est devenu un des porte-étendards des nouvelles musiques bretonnes. Le trio mêle la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique ouverte sur le monde et toujours liée à la danse. Après d’être produit sur les scènes des plus grands festivals bretons, Fleuves vous invite à Quimperlé pour une expérience musicale collective et festive.

Les départements des musiques traditionnelles, de cuivres et de percussions du Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté montent un nouveau projet autour des chants et des danses bretonnes.

Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



