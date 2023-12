Loto du Pôle Grand Ouest Avenue du Châtelard Saint-Junien, 13 janvier 2024, Saint-Junien.

Saint-Junien Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:30:00

fin : 2024-01-13

Venez participer à cette soirée loto organisée par les commerçants du Pôle Grand Ouest. Pour les plus chanceux, vous pourrez gagner un PC portable, TV 4K 140cm, vélo électrique, baptême de l’air en hélicoptère, jacuzzi et de nombreux autres lots à gagner. Une restauration et une buvette se trouveront sur place. Plus de renseignements par téléphone..

Venez participer à cette soirée loto organisée par les commerçants du Pôle Grand Ouest. Pour les plus chanceux, vous pourrez gagner un PC portable, TV 4K 140cm, vélo électrique, baptême de l’air en hélicoptère, jacuzzi et de nombreux autres lots à gagner. Une restauration et une buvette se trouveront sur place. Plus de renseignements par téléphone.

Venez participer à cette soirée loto organisée par les commerçants du Pôle Grand Ouest. Pour les plus chanceux, vous pourrez gagner un PC portable, TV 4K 140cm, vélo électrique, baptême de l’air en hélicoptère, jacuzzi et de nombreux autres lots à gagner. Une restauration et une buvette se trouveront sur place. Plus de renseignements par téléphone.

EUR.

Avenue du Châtelard Salle des cogrès du Châtelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Porte Océane du Limousin