Repas au profit du Téléthon Avenue du Châtelard Saint-Junien, 1 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

À l’occasion du Téléthon, un repas organisé par ASSJ Office Des Sports de Saint-Junien vous est proposé. Avec au menu : Apéritif animé par La banda de Saint-Junien ainsi que la soirée animée, potage, saucisses lentilles, fromage, mousse au chocolat biscuits, boissons (hors apéritif), café.

Sur réservation uniquement jusqu’au 4 décembre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue du Châtelard Salle des congrés du Châtelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, a meal organized by ASSJ Office Des Sports de Saint-Junien is on offer. On the menu: Aperitif hosted by La banda de Saint-Junien, plus evening entertainment, soup, lentil sausage, cheese, chocolate mousse, cookies, drinks (excluding aperitif), coffee.

Reservations only until December 4.

Con motivo del Teletón, se ofrece una comida organizada por la ASSJ Office Des Sports de Saint-Junien. Menú: aperitivo amenizado por la banda de música de Saint-Junien y música en directo, sopa, salchicha de lentejas, queso, mousse de chocolate, galletas, bebidas (excepto aperitivo) y café.

Reserva obligatoria hasta el 4 de diciembre.

Anlässlich des Telethon wird Ihnen ein Essen angeboten, das vom ASSJ Office Des Sports de Saint-Junien organisiert wird. Auf der Speisekarte stehen: Aperitif, der von der Banda von Saint-Junien begleitet wird, sowie Abendunterhaltung, Suppe, Würstchen, Käse, Mousse au Chocolat, Kekse, Getränke (außer Aperitif), Kaffee.

Nur mit Reservierung bis zum 4. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Porte Océane du Limousin