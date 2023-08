Bourse d’échanges Avenue du Châtelard Saint-Junien, 7 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

17ème bourse d’échanges organisée par l’association CVAM. Bourse d’échanges de pièces neuves et d’occasion pour les cyclos, motos et autos. Sans oublier une exposition de véhicules anciens. Tarif pour les exposants 2€ le mètre linéaire en extérieur ; 4€ le mètre linéaire en intérieur. Renseignements et inscriptions par téléphone..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . EUR.

Avenue du Châtelard Salle des congrès du Châtelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



17th bourse d’échanges organized by the CVAM association. Exchange of new and used parts for cyclos, motorcycles and cars. Not forgetting an exhibition of vintage vehicles. Price for exhibitors: 2? per linear meter outdoors; 4? per linear meter indoors. Information and registration by telephone.

17ª bourse d’échanges organizada por la asociación CVAM. Intercambio de piezas nuevas y usadas para bicicletas, motos y coches. Sin olvidar una exposición de vehículos de época. Precio para los expositores: 2? por metro lineal al aire libre; 4? por metro lineal en el interior. Información e inscripciones por teléfono.

17. Tauschbörse, organisiert von der Vereinigung CVAM. Tauschbörse für neue und gebrauchte Teile für Fahrräder, Motorräder und Autos. Außerdem gibt es eine Ausstellung von Oldtimern. Preis für Aussteller: 2 ? pro laufendem Meter im Freien; 4 ? pro laufendem Meter im Innenbereich. Informationen und Anmeldungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Porte Océane du Limousin