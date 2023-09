48H Nature: Conférence Gué Giraud 5 ans après Avenue du Chatelard Saint-Junien, 29 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez assister à la conférence “La ressource en eau du territoire et l’effacement du Gué Giraud” dans le cadre des 48h Nature. Vous y retrouverez plusieurs intervenants: M. Loriot qui parlera de la vulnérabilité face aux changements climatiques à partir d’une étude réalisée sur le bassin versant de la Vienne, M. Brizard qui parlera du programmes d’adaptation et sa déclinaison sur le CTAM Vienne médiane et M. Joussein qui expliquera les enjeux de la ressource en eau à différentes échelles. S’en suivra la projection du film “L’effacement du barrage du Gué-Giraud”.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Avenue du Chatelard Le Châtelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 48h Nature conference on « Local water resources and the removal of the Gué Giraud ». Several speakers will be on hand: Mr. Loriot will talk about vulnerability to climate change, based on a study carried out on the Vienne watershed, Mr. Brizard will talk about adaptation programs and their application to the Vienne Médiane CTAM, and Mr. Joussein will explain water resource issues at different scales. This will be followed by a screening of the film « L?effacement du barrage du Gué-Giraud?

Participe en la conferencia « Los recursos hídricos locales y la retirada del Gué Giraud », en el marco de las 48h de la Naturaleza. Habrá varios ponentes: El Sr. Loriot hablará de la vulnerabilidad al cambio climático, basándose en un estudio realizado en la cuenca hidrográfica de la Vienne, el Sr. Brizard hablará de los programas de adaptación y su aplicación en el CTAM de Vienne Médiane, y el Sr. Joussein explicará las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos a diferentes escalas. A continuación se proyectará la película « L’effacement du barrage du Gué-Giraud?

Besuchen Sie im Rahmen der 48h Nature die Konferenz « Die Wasserressourcen der Region und die Löschung des Gué Giraud ». Es werden mehrere Redner erwartet: Herr Loriot spricht über die Anfälligkeit für den Klimawandel anhand einer Studie über das Einzugsgebiet der Vienne, Herr Brizard über Anpassungsprogramme und deren Umsetzung in der CTAM Vienne médiane und Herr Joussein erklärt die Herausforderungen der Wasserressourcen auf verschiedenen Ebenen. Anschließend wird der Film L’effacement du barrage du Gué-Giraud (Die Beseitigung des Staudamms Gué-Giraud) gezeigt

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Porte Océane du Limousin