MATHYS UN RAYON DE SOLEIL Avenue du Château Saffré, 24 novembre 2023, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

Du chant et des rires contre la gliomatose cérébrale le 24 novembre à Saffré.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Avenue du Château Salle Saint Pierre

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Singing and laughter against cerebral gliomatosis on November 24 in Saffré

Canto y risa contra la gliomatosis cerebral el 24 de noviembre en Saffré

Singen und Lachen gegen die zerebrale Gliomatose am 24. November in Saffré

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire