VIDE-GRENIER Avenue du Château Saffré, 24 septembre 2023, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

Plus de 70 exposants particuliers et professionnels.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Avenue du Château Parc du Château

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Over 70 individual and professional exhibitors

Más de 70 expositores privados y profesionales

Mehr als 70 private und professionelle Aussteller

Mise à jour le 2023-07-06 par eSPRIT Pays de la Loire