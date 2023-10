Fête de la rose et du jardin Avenue du Château Mézidon Vallée d’Auge, 28 septembre 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Le château de Canon fête la rose et le jardin du 28 au 29 septembre ! Tout le week-end retrouvez pépiniéristes et exposants ainsi qu’un riche programme d’animations dans les jardins qui seront au pic de leur floraison !

Vous y retrouverez des rosiers de collection « André Eve », plantes aquatiques, vivaces, arbustes, collections végétales et bien d’autres encore. Des conseils en jardinage et décors de jardin. De l’artisanat ( produits à la rose, céramique, bijoux… ) et une bourse d’échange de plantes avec Montviette Nature (apportez vos plants à échanger !)

A très vite au château de canon ! .

Samedi 2024-09-28 10:30:00 fin : 2024-09-29 18:30:00. .

Avenue du Château

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Canon Castle celebrates the rose and the garden from September 23rd to 24th! All weekend long, you will find nurserymen and exhibitors as well as a rich program of activities in the gardens which will be at the peak of their blooming season!

You will find « André Eve » collection roses, aquatic plants, perennials, shrubs, plant collections and many others. Advice on gardening and garden decorations. Handicrafts (rose products, ceramics, jewelry…) and a plant exchange with Montviette Nature (bring your plants to exchange!)

See you soon at the château de canon !

Château de Canon celebra las rosas y los jardines del 28 al 29 de septiembre Durante todo el fin de semana, encontrará viveristas y expositores, así como un rico programa de actos en los jardines, que estarán en plena temporada de floración

Encontrará rosas de la colección « André Eve », plantas acuáticas, vivaces, arbustos, colecciones de plantas y mucho más. Consejos sobre jardinería y decoración de jardines. Artesanía (productos de rosas, cerámica, bisutería, etc.) e intercambio de plantas con Montviette Nature (¡traiga sus plantas para intercambiar!)

¡Hasta pronto en el château de canon!

Das Schloss Canon feiert die Rose und den Garten vom 28. bis 29. September! Das ganze Wochenende über finden Sie Baumschulen und Aussteller sowie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm in den Gärten, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Blütezeit befinden!

Sie werden dort Rosen aus der Sammlung « André Eve », Wasserpflanzen, Stauden, Sträucher, Pflanzensammlungen und vieles mehr finden. Gartenberatung und Gartendekoration. Kunsthandwerk (Rosenprodukte, Keramik, Schmuck…) und eine Pflanzentauschbörse mit Montviette Nature (bringen Sie Ihre Pflanzen zum Tauschen mit!)

Bis bald im Kanonenschloss!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité