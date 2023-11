MARCHÉ DE NOËL Avenue du Château Malves-en-Minervois, 17 décembre 2023, Malves-en-Minervois.

Malves-en-Minervois,Aude

Des artisans locaux vous présenteront leurs créations et vous pourrez ainsi préparer vos cadeaux et courses pour les fêtes de fin d’année.

– Stand du Père Noël

– Petite restauration (sucré et salé) et buvette sur place

– Prise de commande pour vos repas de fin d’année (foie gras, huitres, …)

Organisé par l’association Malves Environnement.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Avenue du Château

Malves-en-Minervois 11600 Aude Occitanie



Local artisans will be showcasing their creations, so you can prepare your gifts and shopping for the festive season.

– Santa Claus stand

snacks (sweet and savoury) and refreshments on site

– Ordering for your end-of-year meals (foie gras, oysters, …)

Organized by the Malves Environnement association

Los artesanos locales expondrán sus creaciones, para que pueda preparar sus regalos y compras para las fiestas.

– Stand de Papá Noel

aperitivos (dulces y salados) y refrescos in situ

– Pedidos para sus comidas de fin de año (foie gras, ostras, etc.)

Organizado por la asociación Malves Environnement

Lokale Kunsthandwerker stellen ihre Kreationen vor, sodass Sie Ihre Geschenke und Einkäufe für die Feiertage vorbereiten können.

– Stand des Weihnachtsmanns

?- Kleine Snacks (süß und salzig) und Getränke vor Ort

– Aufnahme von Bestellungen für Ihre Jahresendmahlzeiten (Foie gras, Austern, …)

Organisiert von der Vereinigung Malves Environnement

