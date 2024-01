Cinéma à Lubersac : 5 hectares Avenue du château Lubersac, samedi 20 janvier 2024.

Lubersac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:15:00

Projection du film 5 hectares tourné en partie à Lubersac.

Synopsis : Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.

Il a été projeté en avant-première le 24 Novembre dernier en présence de Emilie Deleuze et de Lambert Wilson qui ont bien voulu nous signer un certain nombre d’affiches. Ces affiches seront offertes après un tirage au sort dans le public.

EUR.

Avenue du château Centre culturel La Conserverie

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze