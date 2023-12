Championnat régional Cyclo-Cross UFOLEP Avenue du château Lubersac, 7 janvier 2024, Lubersac.

Lubersac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 13:00:00

fin : 2024-01-07

Championnat régional de cyclo-cross UFOLEP organisé par l’Union Cycliste Lubersacoise.

Programme :

– 13h : départ 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans,

– 14h10 : départ 17/19 ans, 50/59 ans , 60 et plus et féminines,

– 15h15 : 20/29 ans, 30/39 ans, 40/49 ans,

– 17h15 : récompenses

Gâteaux et buvette sur place..

Championnat régional de cyclo-cross UFOLEP organisé par l’Union Cycliste Lubersacoise.

Programme :

– 13h : départ 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans,

– 14h10 : départ 17/19 ans, 50/59 ans , 60 et plus et féminines,

– 15h15 : 20/29 ans, 30/39 ans, 40/49 ans,

– 17h15 : récompenses

Gâteaux et buvette sur place.

Championnat régional de cyclo-cross UFOLEP organisé par l’Union Cycliste Lubersacoise.

Programme :

– 13h : départ 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans,

– 14h10 : départ 17/19 ans, 50/59 ans , 60 et plus et féminines,

– 15h15 : 20/29 ans, 30/39 ans, 40/49 ans,

– 17h15 : récompenses

Gâteaux et buvette sur place.

EUR.

Avenue du château Parc château du Verdier

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze