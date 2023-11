La Conserverie : Spectacle : sous le souffle de Mistral Avenue du château Lubersac, 9 décembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Sous le souffle de Mistral, Alphonse Daudet et Marcel Pagnol vous invitent en Pays de Lubersac-Pompadour. Chabatz d’entrar !

Après La Fontaine et Molière, place à la Provence en 2023 !

Sur scène, Alphonse Daudet et Marcel Pagnol nous racontent leurs histoires et se parlent pendant qu’en coulisse, on installe le prochain décor qui donnera vie à une saynète théâtralisée. Le souffle de Frédéric Mistral ponctuera les différents moments du récit. Une soirée parfumée de lavande sous le chant des cigales..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Avenue du château Centre culturel La Conserverie

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Under the breath of Mistral, Alphonse Daudet and Marcel Pagnol invite you to the Pays de Lubersac-Pompadour. Chabatz d?entrar!

After La Fontaine and Molière, it’s Provence in 2023!

On stage, Alphonse Daudet and Marcel Pagnol tell their stories and talk to each other, while backstage, the next set is being installed to bring a theatrical play to life. The breath of Frédéric Mistral punctuates the various moments of the story. An evening perfumed with lavender and the song of the cicadas.

Bajo el aliento de Mistral, Alphonse Daudet y Marcel Pagnol le invitan a la región de Lubersac-Pompadour. ¡Chabatz d’entrar!

Después de La Fontaine y Molière, ¡abran paso a la Provenza en 2023!

En el escenario, Alphonse Daudet y Marcel Pagnol cuentan sus historias y hablan entre ellos, mientras entre bastidores se instala el siguiente decorado para dar vida a una obra teatral. El aliento de Frédéric Mistral puntuará los distintos momentos de la historia. Una velada perfumada con lavanda y el canto de las cigarras.

Unter dem Atem von Mistral laden Alphonse Daudet und Marcel Pagnol Sie in das Land von Lubersac-Pompadour ein. Chabatz d’entrar!

Nach La Fontaine und Molière geht es im Jahr 2023 in die Provence!

Auf der Bühne erzählen uns Alphonse Daudet und Marcel Pagnol ihre Geschichten und reden miteinander, während hinter den Kulissen das nächste Bühnenbild aufgebaut wird, das eine theatralisierte Synthese zum Leben erwecken wird. Der Atem von Frédéric Mistral wird die verschiedenen Momente der Erzählung interpunktieren. Ein Abend mit Lavendelduft und dem Gesang der Zikaden.

