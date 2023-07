La Conserverie : Concert Choeur de loups Avenue du château Lubersac, 3 décembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Le Chœur de Loups, chœur d’hommes, a été créé en juin 2017 par une bande copains de Lubersac.

Chœur de Loups promène depuis sa bonne humeur et sa joie de vivre de villes en villages avec un programme éclectiques composé de variétés, de chants traditionnels régionaux (Limousin, Pays basque, Pyrénées, chant marins), de chants classique ou sacrés…

Le nombre de choriste de 10 à la création, s’est étoffé au fil des mois pour en compter aujourd’hui 24, répartis sur 4 pupitres : soprano, alto, ténor er basse.

Aujourd’hui Chœur de Loups possède un répertoire d’environ 25 titres, sous la direction de son chef de chœur, Christian Roque, musicien professionnel et multi-instrumentaliste, qui a accompagné plusieurs chanteurs de la variété française.

Fabienne Thibeault, la célèbre chanteuse québécoise, est devenue la marraine de ce chœur et elle ne maque une occasion de venir les encourager..

Avenue du château

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Le Ch?ur de Loups, a men’s ch?ur, was created in June 2017 by a band of friends from Lubersac.

Since then, Ch?ur de Loups has taken its good humor and joie de vivre from town to town with an eclectic program featuring variety, traditional regional songs (Limousin, Basque Country, Pyrenees, sea chanteys), classical and sacred songs?

The number of choristers, 10 at the start, has grown over the months to 24 today, divided into 4 sections: soprano, alto, tenor and bass.

Today, Ch?ur de Loups has a repertoire of some 25 titles, under the direction of its conductor, Christian Roque, a professional musician and multi-instrumentalist who has accompanied a number of French variety singers.

Fabienne Thibeault, the famous Quebec singer, has become the choir?s godmother, and she never misses an opportunity to come and cheer them on.

Le Ch?ur de Loups, coro masculino, fue creado en junio de 2017 por un grupo de amigos de Lubersac.

Desde entonces, el Ch?ur de Loups lleva su buen humor y alegría de vivir de ciudad en ciudad con un programa ecléctico de variedades, canciones regionales tradicionales (Limousin, País Vasco, Pirineos, chanteys de mar), canciones clásicas y sacras…

El número de coristas ha pasado de 10 al principio a 24 en la actualidad, divididos en 4 secciones: soprano, contralto, tenor y bajo.

Bajo la dirección de su director, Christian Roque, músico profesional y multiinstrumentista que ha acompañado a numerosos cantantes pop franceses, la Ch?ur de Loups cuenta actualmente con un repertorio de unas 25 canciones.

Fabienne Thibeault, la famosa cantante quebequesa, se ha convertido en la madrina del coro, y no pierde ocasión de venir a animarles.

Le Ch?ur de Loups, ein Männerchor, wurde im Juni 2017 von einer Gruppe von Freunden aus Lubersac gegründet.

Seitdem zieht Ch?ur de Loups mit seiner guten Laune und Lebensfreude von Stadt zu Dorf und bietet ein eklektisches Programm aus Varieté, traditionellen regionalen Liedern (Limousin, Baskenland, Pyrenäen, Seemannslieder), klassischen und geistlichen Liedern

Die Zahl der Chorsänger, die bei der Gründung 10 betrug, hat sich im Laufe der Monate auf 24 erhöht, die sich auf vier Stimmlagen verteilen: Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Ch?ur de Loups verfügt heute über ein Repertoire von etwa 25 Titeln unter der Leitung seines Chorleiters Christian Roque, einem professionellen Musiker und Multiinstrumentalisten, der bereits mehrere französische Sänger begleitet hat.

Fabienne Thibeault, die berühmte Sängerin aus Québec, ist die Patin des Ch?ur geworden und lässt keine Gelegenheit aus, vorbeizukommen und sie anzufeuern.

