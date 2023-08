Cinéma à Lubersac : Pour l’honneur Avenue du château Lubersac, 2 septembre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Film projeté : Pour l’honneur

Réalisé par Philippe Guillard avec Olivier Marshal, Olivia Bonamy…

Synopsis : Trocpont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, deux petits villages du Sud de la France, se livrent depuis toujours une impitoyable guerre de clocher. Symbolisée par un redoutable derby entre les deux équipes de rugby, Trocpont a incontestablement pris l’ascendant mais une arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne et bouleverser la vie de ces deux villages..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:10:00. EUR.

Avenue du château Centre culturel La Conserverie

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Film screened: Pour l’honneur

Directed by Philippe Guillard starring Olivier Marshal, Olivia Bonamy…

Synopsis: Trocpont-sur-Vézère and Tourtour-les-Bains, two small villages in the south of France, have always fought a merciless parochial war. Symbolized by a fearsome derby between the two rugby teams, Trocpont has undoubtedly gained the upper hand, but the unexpected arrival of asylum seekers is about to change all that and turn the lives of both villages upside down.

Película proyectada: Pour l’honneur

Dirigida por Philippe Guillard protagonizada por Olivier Marshal, Olivia Bonamy…

Sinopsis: Trocpont-sur-Vézère y Tourtour-les-Bains, dos pequeños pueblos del sur de Francia, siempre han librado una despiadada guerra parroquial. Simbolizada por un temible derbi entre los dos equipos de rugby, Trocpont se ha impuesto sin duda alguna, pero la llegada inesperada de solicitantes de asilo cambiará la situación y pondrá patas arriba la vida de estos dos pueblos.

Gezeigter Film: Pour l’honneur (Für die Ehre)

Regie: Philippe Guillard mit Olivier Marshal, Olivia Bonamy…

Synopsis: Trocpont-sur-Vézère und Tourtour-les-Bains, zwei kleine Dörfer in Südfrankreich, liefern sich seit jeher einen unerbittlichen Kirchturmkrieg. Symbolisiert durch ein gefürchtetes Derby zwischen den beiden Rugby-Mannschaften hat Trocpont zweifellos die Oberhand gewonnen, doch eine unerwartete Ankunft von Asylbewerbern wird die Situation ändern und das Leben der beiden Dörfer auf den Kopf stellen.

Mise à jour le 2023-08-23 par Corrèze Tourisme