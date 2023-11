Les 100 ans de Maria Callas Avenue du château Le Poët-Laval, 3 décembre 2023, Le Poët-Laval.

Le Poët-Laval,Drôme

chant, piano et lecture par Régine Cavaux.

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Avenue du château Centre d’art Roche Colombe

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



singing, piano and reading by Régine Cavaux

canto, piano y lectura de Régine Cavaux

gesang, Klavier und Lesung von Régine Cavaux

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux