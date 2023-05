Rendez-vous aux Jardins au Château de La Brède Avenue du Château, 2 juin 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Découvrez le domaine de Montesquieu qu’il a patiemment et passionnément modifié au gré de ses voyages et de ses recherches. Du Moyen Age au XXIe siècle en passant par les aménagements du XVIIIe siècle, suivez le guide et levez le voile sur l’histoire de ce lieu. Parc arboré, charmille inspirée par Le Nôtre, tapis vert, pigeonnier…, laissez-vous conter l’histoire du domaine de La Brède !

À l’occasion de la 20ème édition des rendez-vous aux jardins du vendredi 2 au dimanche 4 juin, le château de La Brède proposera des visites guidées gratuites du jardin à tous les visiteurs disposant d’un billet d’accès au site..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . .

Avenue du Château Château de Malleret

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover Montesquieu’s estate, which he patiently and passionately modified through his travels and research. From the Middle Ages to the 21st century, through the 18th century developments, follow the guide and unveil the history of this place. With its tree-lined park, its bowery inspired by Le Nôtre, its green carpet, its dovecote…, let the history of the La Brède estate be told to you!

On the occasion of the 20th edition of the Rendezvous in the Gardens from Friday 2 to Sunday 4 June, the Château de La Brède will be offering free guided tours of the garden to all visitors with a ticket to the site.

Descubra la finca de Montesquieu, que modificó con paciencia y pasión a través de sus viajes e investigaciones. Desde la Edad Media hasta el siglo XXI, pasando por las urbanizaciones del siglo XVIII, siga al guía y desvele la historia de este lugar. Con su parque arbolado, su enramada inspirada en Le Nôtre, su alfombra verde, su palomar…, ¡déjese contar la historia de la finca La Brède!

Con motivo de la 20ª edición de la Cita en los Jardines, del viernes 2 al domingo 4 de junio, el castillo de La Brède ofrecerá visitas guiadas gratuitas por el jardín a todos los visitantes con entrada al recinto.

Entdecken Sie das Anwesen von Montesquieu, das er geduldig und leidenschaftlich im Zuge seiner Reisen und Forschungen verändert hat. Vom Mittelalter über die Anlagen des 18. Jahrhunderts bis hin zum 21. Jahrhundert: Folgen Sie dem Führer und lüften Sie den Schleier über der Geschichte dieses Ortes. Park mit Bäumen, von Le Nôtre inspirierte Hainbuchen, grüner Teppich, Taubenschlag… Lassen Sie sich die Geschichte der Domaine de La Brède erzählen!

Anlässlich der 20. Ausgabe des Rendez-vous aux jardins von Freitag, den 2. bis Sonntag, den 4. Juni bietet das Schloss La Brède allen Besuchern mit einer Eintrittskarte kostenlose Führungen durch den Garten an.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Montesquieu