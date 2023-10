Discovery Tour Ancient Greece au musée du château de Flers Avenue du château Flers, 3 novembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Découvrez la Grèce Antique comme vous ne l’avez jamais vue grâce au Discovery Tour : Ancient Greece inspiré de l’univers du jeu vidéo Assassin’s Creed créé par Ubisoft.

A partir de 7 ans.

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

Avenue du château Musée du château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Discover Ancient Greece as you’ve never seen it before with Discovery Tour : Ancient Greece, inspired by the Assassin’s Creed video game created by Ubisoft.

Ages 7 and up.

Free / Booking recommended

Descubra la Antigua Grecia como nunca antes la había visto con el Discovery Tour : Antigua Grecia, inspirado en el videojuego Assassin’s Creed creado por Ubisoft.

A partir de 7 años.

Gratuito / Se recomienda reservar

Entdecken Sie das antike Griechenland, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben, mit der Discovery Tour : Ancient Greece, das von der Welt des von Ubisoft entwickelten Videospiels Assassin’s Creed inspiriert wurde.

Ab 7 Jahren.

Kostenlos / Reservierung empfohlen

