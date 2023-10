Discovery Tour Ancient Greece au musée du château de Flers Avenue du château Flers, 25 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Découvrez la Grèce Antique comme vous ne l’avez jamais vue grâce au Discovery Tour : Ancient Greece inspiré de l’univers du jeu vidéo Assassin’s Creed créé par Ubisoft.

A partir de 7 ans.

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

Avenue du château Musée du château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Discover Ancient Greece as you’ve never seen it before with Discovery Tour : Ancient Greece, inspired by the Assassin’s Creed video game created by Ubisoft.

Ages 7 and up.

Free / Booking recommended

Descubra la Antigua Grecia como nunca antes la había visto con el Discovery Tour : Antigua Grecia, inspirado en el videojuego Assassin’s Creed creado por Ubisoft.

A partir de 7 años.

Gratuito / Se recomienda reservar

Entdecken Sie das antike Griechenland, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben, mit der Discovery Tour : Ancient Greece, das von der Welt des von Ubisoft entwickelten Videospiels Assassin’s Creed inspiriert wurde.

Ab 7 Jahren.

Kostenlos / Reservierung empfohlen

