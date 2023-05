Cours de dessin au Musée du Château de Flers Avenue du Château, 21 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Depuis cinq ans, le musée du château de Flers propose des cours de dessin, de quoi maîtriser les proportions, les ombres et la perspective! Les cours sont dispensés par alexandrine Gautier, artiste plasticienne. Chaque séance aborde un thème différent et l’enseignante s’adapte à chaque élève.

Deux niveaux sont proposés :

– 13h30/15h30 : débutants

– 16h/18h : confirmés

A partir de 16 ans.

Sur réservation..

2023-10-21 à 13:30:00 ; fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Avenue du Château Musée du château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



For the past five years, the Musée du Château de Flers has been offering drawing classes to help you master proportions, shading and perspective! Classes are taught by artist Alexandrine Gautier. Each session focuses on a different theme, and the teacher adapts to the needs of each student.

Two levels are offered:

– 1:30 p.m.-3:30 p.m.: beginners

– 4pm/6pm: advanced

From 16 years old.

Reservations required.

Desde hace cinco años, el museo del castillo de Flers propone clases de dibujo para dominar las proporciones, el sombreado y la perspectiva Las clases son impartidas por la artista Alexandrine Gautier. Cada sesión se centra en un tema diferente, y la profesora se adapta a las necesidades de cada alumno.

Hay dos niveles:

– 13h30/15h30: principiantes

– 16h/6h: avanzados

A partir de 16 años.

Reserva obligatoria.

Seit fünf Jahren bietet das Museum des Schlosses von Flers Zeichenkurse an, in denen du Proportionen, Schatten und Perspektive lernen kannst Die Kurse werden von Alexandrine Gautier, einer bildenden Künstlerin, geleitet. In jeder Sitzung wird ein anderes Thema behandelt und die Lehrerin passt sich jedem Schüler an.

Es werden zwei Niveaus angeboten:

– 13.30/15.30 Uhr: Anfänger

– 16.00/18.00 Uhr: Fortgeschrittene

Ab einem Alter von 16 Jahren.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme