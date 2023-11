Salon des métiers d’art du Chateau des Ravalet Avenue du Château Cherbourg-en-Cotentin, 2 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Créée en 2009, l’Association Normandie Métiers d’Art réunit des artistes et artisans professionnels reconnus de Normandie. Leurs domaines relèvent de la création ou de la restauration. Normandie Métiers d’Art met la lumière sur les métiers qui font la richesse de l’artisanat et les promeut au travers d’expositions a­fin de les faire connaître auprès du public.

Les 2 et 3 décembre prochains, elle organise pour la troisième fois un Salon des Métiers d’Arts au Château des Ravalet..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Avenue du Château Château des Ravalet

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Created in 2009, the Association Normandie Métiers d?Art brings together recognized professional artists and craftsmen from Normandy. They work in the fields of creation and restoration. Normandie Métiers d?Art sheds light on the trades that make up the richness of craftsmanship, and promotes them through exhibitions in order to make them better known to the public.

On December 2 and 3, it is organizing its third Salon des Métiers d?Arts at the Château des Ravalet.

Creada en 2009, la asociación Normandie Métiers d’Art reúne a artistas y artesanos profesionales reconocidos de Normandía. Trabajan en los ámbitos de la creación y la restauración. Normandie Métiers d’Art pone de relieve los oficios que constituyen la riqueza de la artesanía y los promueve a través de exposiciones para sensibilizar al público.

Los días 2 y 3 de diciembre organiza su tercer Salón de Oficios de Arte en el Castillo de Ravalet.

Die 2009 gegründete Association Normandie Métiers d’Art vereint anerkannte professionelle Künstler und Kunsthandwerker aus der Normandie. Sie sind in den Bereichen Kreation und Restauration tätig. Normandie Métiers d’Art beleuchtet die Berufe, die den Reichtum des Kunsthandwerks ausmachen, und fördert sie durch Ausstellungen, um sie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Am 2. und 3. Dezember organisiert sie zum dritten Mal eine Kunsthandwerksmesse im Château des Ravalet.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin