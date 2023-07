PASSA PAIS DES PAYSAGES A CROQUER Avenue du Champ des Horts Olargues, 16 septembre 2023, Olargues.

Olargues,Hérault

Balade accompagnée à vélo sur la voie verte entre Olargues et Riols autour des paysages, agriculture et plantes.

2023-09-16 09:30:00 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Guided bike tour on the greenway between Olargues and Riols, focusing on landscapes, agriculture and plants

Paseo guiado en bicicleta por la vía verde entre Olargues y Riols, centrado en los paisajes, la agricultura y las plantas

Begleitete Fahrradtour auf dem grünen Weg zwischen Olargues und Riols rund um Landschaften, Landwirtschaft und Pflanzen

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC