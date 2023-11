Les lives du Trinquet – POLLEN Avenue du Centre Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Soorts-Hossegor Les lives du Trinquet – POLLEN Avenue du Centre Soorts-Hossegor, 10 novembre 2023, Soorts-Hossegor. Soorts-Hossegor,Landes CHANSONS INTERNATIONALES.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Avenue du Centre Le Trinquet

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



INTERNATIONAL SONGS CANCIONES INTERNACIONALES INTERNATIONALE LIEDER Mise à jour le 2023-10-30 par OT Hossegor Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Avenue du Centre Adresse Avenue du Centre Le Trinquet Ville Soorts-Hossegor Departement Landes Lieu Ville Avenue du Centre Soorts-Hossegor latitude longitude 43.66409;-1.39584

Avenue du Centre Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor/