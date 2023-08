Journées Européennes du Patrimoine à Solférino Avenue du centenaire Solférino, 16 septembre 2023, Solférino.

Solférino,Landes

Entre sa forte identité landaise et son héritage historique napoléonien, Solférino est un village « vivant » aux diverses facettes. Venez en découvrir quelques unes à travers l’exposition de photos « Objectif Paysage », les visites de l’église Sainte-Eugénie et la balade à deux voix autour des patrimoines bâtis et naturels de la commune dirigées par P. Piel et L. Antunes du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Pour clore la journée, les Pins Parleurs vous feront redécouvrir les contes et légendes landaises à la lueur du soleil couchant !

Gratuit. Restauration sur place..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. EUR.

Avenue du centenaire Domaine Impérial de Solférino

Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



Between its strong Landes identity and its historic Napoleonic heritage, Solférino is a « living » village with many facets. Come and discover some of them through the « Objectif Paysage » photo exhibition, tours of the Sainte-Eugénie church and the two-voice stroll around the village’s built and natural heritage, led by P. Piel and L. Antunes from the Landes de Gascogne Regional Nature Park. To round off the day, Les Pins Parleurs will help you rediscover Landes tales and legends by the light of the setting sun!

Free admission. Catering on site.

Con su fuerte identidad landesa y su herencia napoleónica, Solférino es un pueblo « vivo » con muchas facetas. Venga a descubrir algunas de ellas a través de la exposición fotográfica « Objectif Paysage », las visitas a la iglesia de Sainte-Eugénie y el paseo a dos voces por el patrimonio construido y natural del pueblo, dirigido por P. Piel y L. Antunes, del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña. Como colofón de la jornada, los Pins Parleurs le harán redescubrir las historias y leyendas de las Landas a la luz del sol poniente

Entrada gratuita. Restauración in situ.

Zwischen seiner starken Identität als Landaise und seinem historischen Erbe aus der Zeit Napoleons ist Solferino ein « lebendiges » Dorf mit vielen Facetten. Entdecken Sie einige davon durch die Fotoausstellung « Objectif Paysage », die Besichtigung der Kirche Sainte-Eugénie und den zweistimmigen Spaziergang über das bauliche und natürliche Erbe der Gemeinde unter der Leitung von P. Piel und L. Antunes vom regionalen Naturpark Landes de Gascogne. Zum Abschluss des Tages werden Sie von den Pins Parleurs im Schein der untergehenden Sonne die Märchen und Legenden der Landes wiederentdecken!

Die Teilnahme ist kostenlos. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Cœur Haute Lande