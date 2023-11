TÉLÉTHON DES ÉCOLES – VALRAS-PLAGE Avenue du Casino Valras-Plage, 8 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Téléthon des écoles et de la structure multi-accueil « Les Dauphins ». Course à pied sur le plateau sportif, vente de peluches, objets souvenirs et initiation à la danse sévillane avec Estrella Flamenca… Découvrez différentes activités à faire en famille ou entre amis..

2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Avenue du Casino

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Telethon for schools and the « Les Dauphins » childcare center. Run on the sports field, sell cuddly toys, souvenirs and learn Sevillian dance with Estrella Flamenca… Discover different activities to enjoy with family and friends.

Telemaratón organizado por las escuelas y la guardería « Les Dauphins ». Carrera en el campo de deportes, venta de peluches, recuerdos e iniciación al baile sevillano con Estrella Flamenca… Descubra diferentes actividades para realizar en familia o con amigos.

Telethon der Schulen und der Multi-Kinderbetreuungseinrichtung « Les Dauphins ». Laufen auf dem Sportplateau, Verkauf von Kuscheltieren, Souvenirs und Einführung in den Sevillanentanz mit Estrella Flamenca… Entdecken Sie verschiedene Aktivitäten, die Sie mit der Familie oder mit Freunden unternehmen können.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE