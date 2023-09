La Fête de la pomme Avenue du capitaine Georges-Guynemer Caen, 8 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Au programme :Marché de producteurs locauxAnimations poneyMaquillageJeux gonflablesAteliers pedagogiquesConcert du COUR.

2023-10-08 11:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Avenue du capitaine Georges-Guynemer Parc Claude-Decaen

Caen 14000 Calvados Normandie



On the program:Local farmers’ marketPony ridesMakeupBouncy castleEducational workshopsConcert by Le COUR

En el programa:Mercado de productores localesEspectáculos con ponisEspectáculos de maquillajeCastillos hinchablesTalleres pedagógicosConcierto de Le COUR

Auf dem Programm:Markt mit lokalen ErzeugernAnimationen mit PonysMake-upAufblasbare SpielePädagogische WorkshopsKonzert des COUR

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité