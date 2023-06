Éclat(s) de Rue 2023: RPZ // Rond-Point-Zones Avenue du Capitaine Georges Guynemer Caen, 27 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Les Flèches 3000 propose un spectacle de théâtre de rue (restauration sur place).



« Création dont le désir est né dans le contexte de la lutte des gilets jaunes et des bouleversements intimes, collectifs et urbains provoqués par ce mouvement.

Théâtre documenté, construit à partir de témoignages de gilets jaunes et d’une écriture de plateau jouant sur la rythmique de la langue écrite, parlée et chantée, RPZ est une fiction pour trois personnages qui oscillent entre la rage, la mélancolie et l’espoir. Et cette joie- là, à se retrouver tous les trois, pour dire à un public enfin venu les voir « On est là. »

.

2023-07-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-27 21:00:00. .

Avenue du Capitaine Georges Guynemer Parc Claude-Decaen

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the Éclat(s) de Rue program, Caen’s street arts season, Compagnie Les Flèches 3000 presents a street theater show (catering on site).

« Creation whose desire was born in the context of the Yellow Vests struggle and the intimate, collective and urban upheavals caused by this movement.

Documented theater, built from testimonies of gilets jaunes and stage writing playing on the rhythm of written, spoken and sung language, RPZ is a fiction for three characters who oscillate between rage, melancholy and hope. And the joy of the three of them coming together to say to an audience that has finally come to see them, « We’re here. »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Les Flèches 3000 organiza un espectáculo de teatro de calle (catering in situ).

« Creación cuyo deseo nació en el contexto de la lucha de los chalecos amarillos y de las conmociones íntimas, colectivas y urbanas provocadas por este movimiento.

Teatro documentado, basado en testimonios de chalecos amarillos y en un guión escénico que juega con el ritmo del lenguaje escrito, hablado y cantado, RPZ es una ficción para tres personajes que oscilan entre la rabia, la melancolía y la esperanza. Y la alegría de que los tres se reúnan para decir a un público que por fin ha venido a verlos: « Estamos aquí »

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Les Flèches 3000 eine Straßentheateraufführung an (Verpflegung vor Ort).

« Création dont le désir a été né dans le contexte de la lutte des gilets jaunes et des bouleverments intimes, collectifs et urbains provoqués par ce mouvement » (Kreation, deren Wunsch im Kontext des Kampfes der Gelbwesten und der durch diese Bewegung verursachten intimen, kollektiven und urbanen Umwälzungen entstanden ist).

RPZ ist eine Fiktion für drei Personen, die zwischen Wut, Melancholie und Hoffnung schwanken. Das dokumentierte Theater basiert auf Aussagen von Gelbwesten und einer Bühnenschrift, die mit der Rhythmik der geschriebenen, gesprochenen und gesungenen Sprache spielt. Und diese Freude, sich zu dritt zu treffen, um einem Publikum, das endlich gekommen ist, um sie zu sehen, zu sagen « Wir sind da »

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité