Éclat(s) de Rue 2023 : Queen-a-man Avenue du Capitaine Georges Guynemer Caen, 27 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie O Captain Mon Capitaine propose un spectacle de théâtre musical de rue (restauration sur place).



« Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du sida.

Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur.

Élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrokh, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury. Il avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est aussi la moyenne d’âge de l’éqsuipe : un hommage chorégraphique et sensible par des fans pas tout jeunes … mais pas si vieux ! »

2023-07-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-27 19:20:00. .

Avenue du Capitaine Georges Guynemer Parc Claude-Decaen

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the Éclat(s) de Rue program, Caen’s street arts season, Compagnie O Captain Mon Capitaine presents a musical street theater show (catering on site).

« On November 24, 1991, Farrokh Bulsara died of AIDS.

Thirty years later, the Queen-A-Man men’s cheerleading team, led by their Breton captain, decided to pay tribute to him by creating a show in his honor.

Elegantly dressed, mustaches and batons flying, they dedicated their show to Farrokh, better known as Freddie Mercury. He was only 45 when he died. That’s also the average age of the team: a choreographed, sensitive tribute by not-so-young fans … but not so old! »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie O Captain Mon Capitaine organiza un espectáculo de teatro musical de calle (catering in situ).

« El 24 de noviembre de 1991, Farrokh Bulsara murió de sida.

Treinta años después, el equipo masculino de animadores Queen-A-Man, dirigido por su capitán bretón, decidió rendirle homenaje creando un espectáculo en su honor.

Elegantemente vestidos, con bigotes y porras al viento, dedicaron su espectáculo a Farrokh, más conocido como Freddie Mercury. Sólo tenía 45 años cuando murió. Esa es también la edad media del equipo: un homenaje sensible y coreografiado por fans no tan jóvenes… ¡pero no tan viejos!

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie O Captain Mon Capitaine eine musikalische Straßentheateraufführung an (Verpflegung vor Ort).

« Am 24. November 1991 starb Farrokh Bulsara an den Folgen von AIDS.

Dreißig Jahre später beschließt die männliche Majorettenmannschaft Queen-A-Man, angeführt von ihrer bretonischen Kapitänin, ihn zu ehren und kreiert eine Show zu seinen Ehren.

Elegant gekleidet, mit Schnurrbart und Stöcken im Wind, widmeten sie ihre Show Farrokh, besser bekannt als Freddie Mercury. Er war erst 45 Jahre alt, als er starb. Das ist auch das Durchschnittsalter des Teams: eine choreographische und sensible Hommage von nicht mehr ganz so jungen Fans … aber nicht so alt!

