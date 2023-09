BEB EL BABA … HISTOIRE D’UN ARBRE SPECTACLE KAMISHIBAÏ Avenue du Capitaine Fulcrand Canet, 6 décembre 2023, Canet.

Canet,Hérault

Il y a quelques temps mais pas si longtemps …

Au cœur d’une ville ou d’un village ou bien d’une ville sans âge, un arbre …

Il était là depuis si longtemps qu’on oubliait parfois de le remercier.

Cette lecture théâtralisée vous fait voyager, écrite par la conteuse Johanna Dupuy Heminou et illustrée par les magnifiques dessins de Gwënaelle Tonnelier.

À partir de 5 ans.

Sur inscription – Gratuit..

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 15:45:00. .

Avenue du Capitaine Fulcrand

Canet 34800 Hérault Occitanie



Some time ago, but not so long ago…

In the heart of a town or village or ageless city, a tree …

It’s been there so long that we sometimes forget to thank it.

This staged reading takes you on a journey, written by storyteller Johanna Dupuy Heminou and illustrated by the magnificent drawings of Gwënaelle Tonnelier.

For ages 5 and up.

Registration required – Free.

Hace algún tiempo, pero no hace tanto …

En el corazón de un pueblo o una ciudad sin edad, un árbol …

Llevaba allí tanto tiempo que a veces nos olvidábamos de darle las gracias.

Esta lectura dramatizada te lleva de viaje, escrita por la cuentacuentos Johanna Dupuy Heminou e ilustrada por los magníficos dibujos de Gwënaelle Tonnelier.

A partir de 5 años.

Inscripción previa – Gratuito.

Vor einiger Zeit, aber nicht so lange her …

Im Herzen einer Stadt oder eines Dorfes oder einer zeitlosen Stadt stand ein Baum …

Er war schon so lange da, dass man manchmal vergaß, ihm zu danken.

Diese szenische Lesung nimmt Sie mit auf eine Reise. Sie wurde von der Geschichtenerzählerin Johanna Dupuy Heminou geschrieben und mit den wunderschönen Zeichnungen von Gwënaelle Tonnelier illustriert.

Ab 5 Jahren.

Mit Anmeldung – Kostenlos.

