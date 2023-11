Mois sans tabac – Nettoyage du quartier Avenue du Canteloup Honfleur, 25 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

À l’occasion du mois sans tabac, La Maison des familles de Honfleur organise un Nettoyage du quartier : Mégots de cigarettes et déchets, avec Jason et Fiant et Côte de Grace propre, et un atelier relaxation avec Sport Sante.

Ouvert à tous.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00.

Avenue du Canteloup

Honfleur 14600 Calvados Normandie



To mark tobacco-free month, La Maison des Familles de Honfleur is organizing a neighborhood clean-up: cigarette butts and litter, with Jason et Fiant and Côte de Grace propre, and a relaxation workshop with Sport Sante.

Open to all

Con motivo del Mes sin Humo, la Maison des Familles de Honfleur organiza una limpieza del barrio: colillas y basura, con Jason et Fiant y Côte de Grace propre, y un taller de relajación con Sport Sante.

Abierto a todos

Anlässlich des rauchfreien Monats organisiert das Familienzentrum Honfleur eine Säuberung des Viertels: Zigarettenstummel und Müll, mit Jason et Fiant und Côte de Grace propre, sowie einen Entspannungsworkshop mit Sport Sante.

Offen für alle

Mise à jour le 2023-11-09 par Calvados Attractivité