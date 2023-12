RANDONNÉE VINS ET CHAMPIGNONS Avenue du Breil Saumur, 4 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Route, Gravel, VTT, Marche, cette randonnée est le rendez-vous incontournable de l’automne ! La formule idéale pour découvrir le Saumurois, se balader en famille ou entre amis dans les sites touristiques et paysages viticoles de la région..

2024-10-12

Avenue du Breil

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Road, Gravel, MTB, Walking – this is the must-do autumn event! It’s the ideal way to discover the Saumur region, and take in the sights and wine-growing landscapes with family and friends.

Carretera, gravilla, bicicleta de montaña, senderismo… ¡esta excursión es imprescindible este otoño! Es el medio ideal para descubrir la región de Saumur y pasear en familia o con amigos por los lugares de interés turístico y los paisajes vitícolas de la región.

Straße, Gravel, Mountainbike, Wandern – diese Wanderung ist ein Muss im Herbst! Die ideale Formel, um das Saumurois zu entdecken, mit der Familie oder mit Freunden durch die Sehenswürdigkeiten und Weinlandschaften der Region zu wandern.

