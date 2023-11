SAUMURBAN TRAIL Avenue du Breil Saumur, 9 mars 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Préparez-vous à une visite sportive à couper le souffle ! Epreuves urbaines ou semi-urbaines alliant la course à pied et la découverte du patrimoine architectural et naturel du Saumurois. Running, course à pied, marche nordique..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . .

Avenue du Breil

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Get ready for a breathtaking sports tour! Urban or semi-urban events combining running and the discovery of the architectural and natural heritage of Saumur. Running, running, Nordic walking.

Prepárese para un recorrido deportivo impresionante Eventos urbanos o semiurbanos que combinan el running y el descubrimiento del patrimonio arquitectónico y natural de la región de Saumur. Correr, correr, marcha nórdica.

Bereiten Sie sich auf einen atemberaubenden sportlichen Besuch vor! Städtische oder halbstädtische Wettkämpfe, die den Laufsport mit der Entdeckung des architektonischen und natürlichen Erbes der Region Saumur verbinden. Running, Laufen, Nordic Walking.

