SALON MAISON ET DÉCO Avenue du Breil Saumur, 29 septembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Le Salon Maison & Déco fait son grand retour pour l’automne 2023.

Du 29 septembre au 1er octobre, découvrez toutes les tendances et nouveautés pour faire construire, aménager, rénover ou décorer votre maison..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 19:00:00. EUR.

Avenue du Breil

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Salon Maison & Déco is back for autumn 2023.

From September 29 to October 1, discover all the latest trends and innovations for building, fitting out, renovating or decorating your home.

El salón Maison & Déco vuelve para el otoño 2023.

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, descubra las últimas tendencias e innovaciones para construir, equipar, renovar y decorar su hogar.

Die Messe Maison & Déco feiert im Herbst 2023 ihr Comeback.

Vom 29. September bis zum 1. Oktober können Sie alle Trends und Neuheiten entdecken, um Ihr Haus zu bauen, einzurichten, zu renovieren oder zu dekorieren.

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire