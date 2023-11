Marché de Noël Avenue du Bourg Perquie, 3 décembre 2023, Perquie.

Perquie,Landes

Venez découvrir et vous faire plaisir à ce marché de Noël !!! Vous y trouverez des idées cadeaux, des produits régionaux…des animations , des ateliers pour enfants tous en rapport avec la féerie de Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Avenue du Bourg

Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy this Christmas market! You’ll find gift ideas, regional products…entertainment and children’s workshops all related to the enchantment of Christmas.

Venga a disfrutar de este mercado navideño Encontrará ideas para regalos, productos regionales, animación y talleres infantiles, todo relacionado con el encanto de la Navidad.

Kommen Sie auf den Weihnachtsmarkt und lassen Sie sich verwöhnen! Hier finden Sie Geschenkideen, regionale Produkte, Animationen und Workshops für Kinder, die alle mit der Weihnachtszeit zu tun haben.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Landes d’Armagnac